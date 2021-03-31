В Уфе прошло первенство Минобразования по борьбе корэш

В гимназии №1 имени Рами Гарипова прошло первенство Министерства образования и науки Башкирии по борьбе корэш. Соревнования посвятили 70-летию заслуженного работника физической культуры России Жалиля Юсупова.
За плечами Жалиля Юсупова уже 40 лет тренерской работы. Начинал он в Учалах, откуда родом. Самостоятельно тренировался и показывал свое мастерство на сабантуях. Уже после продолжил заниматься в Уфе. За годы, которые он провел в зале, вырастил много чемпионов различного уровня. Но самой главной его заслугой по праву можно считать его сыновей-чемпионов. У Жалиля Динмухаметовича их четверо.
На соревнования посвященные юбилею Жалиля Динмухаметовича пришло много почетных гостей. Среди них и Альберт Нуриманович Багаутдинов. Вместе они в тяжелые 90-е годы возрождали в республике борьбу корэш. Тогда в Башкортостане не было федерации, а по этому виду спорта не проводились чемпионаты страны.
Среди тех, кто приехал на соревнования, посвященные юбилею Жалиля Юсупова, был и Денис Шафиков. Еще недавно он боролся за титул чемпион мира по боксу. Сейчас Денис решил завершить карьеру и тренирует других.
За победу на прошедших соревнованиях боролись 14 команд. Помимо коллективов из Башкортостана своих спортсменов выставили и представители Татарстана. Столь серьезный состав участников и накал борьбы – один из лучших подарков юбиляру.