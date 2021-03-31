В Уфе прошло первенство Минобразования по борьбе корэш

В гимназии №1 имени Рами Гарипова прошло первенство Министерства образования и науки Башкирии по борьбе корэш. Соревнования посвятили 70-летию заслуженного работника физической культуры России Жалиля Юсупова.

За плечами Жалиля Юсупова уже 40 лет тренерской работы. Начинал он в Учалах, откуда родом. Самостоятельно тренировался и показывал свое мастерство на сабантуях. Уже после продолжил заниматься в Уфе. За годы, которые он провел в зале, вырастил много чемпионов различного уровня. Но самой главной его заслугой по праву можно считать его сыновей-чемпионов. У Жалиля Динмухаметовича их четверо.

Самое главное мое достижение – я своих сыновей вырастил очень хорошо. Они воспитывались на ковре. Четыре сына. Все чемпионы России, Европы и мира. Жалиль Юсупов, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации

На соревнования посвященные юбилею Жалиля Динмухаметовича пришло много почетных гостей. Среди них и Альберт Нуриманович Багаутдинов. Вместе они в тяжелые 90-е годы возрождали в республике борьбу корэш. Тогда в Башкортостане не было федерации, а по этому виду спорта не проводились чемпионаты страны.

Мы создали с ним вместе Федерацию борьбы корэш в Башкортостане. В 1997 году мы возобновили чемпионат России. В течение трех лет дважды были чемпионами России. А наши юноши около десяти лет не отдавали никому первые места. Альберт Багаутдинов, почетный президент Федерации борьбы корэш Республики Башкортостан

Среди тех, кто приехал на соревнования, посвященные юбилею Жалиля Юсупова, был и Денис Шафиков. Еще недавно он боролся за титул чемпион мира по боксу. Сейчас Денис решил завершить карьеру и тренирует других.

На таких соревнованиях в первый раз. Для меня это что-то новое. Интересно. Денис Шафиков, боксер-профессионал