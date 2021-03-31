В Уфе прошли соревнования по фигурному катанию

В Уфе прошли первые и единственные в этом сезоне соревнования по фигурному катанию. Поэтому провели сразу открытый чемпионат столицы Башкортостана и первенство республики. Ушли в прошлое состязания, на которых уфимцы были безоговорочными фаворитами. Теперь серьезную конкуренцию составляют и фигуристы из других городов республики – Кумертау, Сибай, Учалы.

От «Калинки-малинки» до шаманских напевов. Фантазия у хореографов юных фигуристов не знает границ, но под каждого спортсмена подбирают специальный образ. Так, Лиана Юлгильдина выступила в образе индейского шамана.

Соревнования впервые прошли в республике, но для многих участников они не единственные. Вот и Лиана Юлгильдина до этого выступила еще на состязаниях в других городах. Лиана стала второй в своем возрасте, уступив сопернице из Уфы.

Соревнования по фигурному катанию принесли разные эмоции. Иногда сдержать слезы не получалось. Хотя наудачу и зацепили значок октябренка. Но не помогло.

Фигурное катание в республике перестает быть экзотикой. Культивируется во многих городах. Например, на этот раз успешно выступил среди самых маленьких представители Кумертау. Достойную конкуренцию оказывают учалинцы.

Довольна результатами и руководитель региональной федерации Ульяна Тыртышная.