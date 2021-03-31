В Уфе продолжается открытое первенство Башкирии по теннису

В столицу Башкортостана приехали спортсмены почти из всех крупнейших городов Приволжского федерального округа и даже Москвы.

Уфимец Мират Аминев – один из тех, кто защищает честь башкирского тенниса на домашнем турнире. В последнее время юный теннисист тренируется в Казани. Прошлый год для всех спортсменов получился сложным. Пандемия сказалась и на теннисистах. Сейчас Мирату с огромным трудом приходится обретать потерянную форму.

Прошлый год плохо прошел. Из-за карантина все соревнования отменили и тренировки тоже. Мне пришлось играть несколько месяцев в гараже, в деревне. Мират Аминев, участник соревнований

В выходные прошел отборочный этап. Сейчас продолжаются матчи основной сетки. Открытое первенство республики проходит в двух возрастных категориях: до 15 лет и до 19 лет. Помимо одиночного разряда определятся победители и в смешанных парах. Среди башкирских теннисистов есть немало тех, кто претендует на самые высокие места.

Среди 15-летних девочек это Стефания Бондаренко, Мирослава Лахнова. Среди мальчиков – Арслан Бакиев, Карим Мансуров, Святослав Александров. По старшим – Аминев Мират, Федор Кузнецов, Успенская Анастасия. Есть хорошие ребята, которые могут достойно выступить на этом турнире. Станислав Петров, главный судья соревнований

В этом году состав участников получился очень сильным. Соревнования собрали около 200 теннисистов со всего Приволжского федерального округа. В Уфу приехали талантливые теннисисты из Москвы, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода и Казани. Столицу страны представляет Данил Мулинцев. В Москву он переехал из Екатеринбурга.

Соревнований не было какое-то время. Сейчас они начинают появляться. Но их тоже очень мало. Я думаю, с этим связан состав, который здесь. Ребятам некуда ехать, пандемия. Нужно что-то играть. Данил Мулинцев, участник соревнований