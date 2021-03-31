В Уфе продолжается открытое первенство Башкирии по теннису

В столицу Башкортостана приехали спортсмены почти из всех крупнейших городов Приволжского федерального округа и даже Москвы.
Уфимец Мират Аминев – один из тех, кто защищает честь башкирского тенниса на домашнем турнире. В последнее время юный теннисист тренируется в Казани. Прошлый год для всех спортсменов получился сложным. Пандемия сказалась и на теннисистах. Сейчас Мирату с огромным трудом приходится обретать потерянную форму.
В выходные прошел отборочный этап. Сейчас продолжаются матчи основной сетки. Открытое первенство республики проходит в двух возрастных категориях: до 15 лет и до 19 лет. Помимо одиночного разряда определятся победители и в смешанных парах. Среди башкирских теннисистов есть немало тех, кто претендует на самые высокие места.
В этом году состав участников получился очень сильным. Соревнования собрали около 200 теннисистов со всего Приволжского федерального округа. В Уфу приехали талантливые теннисисты из Москвы, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода и Казани. Столицу страны представляет Данил Мулинцев. В Москву он переехал из Екатеринбурга.
Финальные матчи во всех четырех сетках запланированы на пятницу. А через две недели в Уфе пройдет турнир первой категории – первенство Приволжского федерального округа. В этих соревнованиях примут участие дети в возрасте до 13 лет.