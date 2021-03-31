В Уфе прошел спортивный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Каждый ребенок достоин пьедестала. И это доказал прошедший сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой праздник среди команд детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Башкортостан вошел в число нескольких регионов-участников проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала».

 Состязания прошли в Волгограде, Нижнем Новгороде, Владимире, Ярославле. Ребята соревнуются в ГТО, танцевальной композиции и творческом конкурсе рисунков. Победители отправятся уже на финальный этап в Волгоград в сентябре этого года. На церемонии награждения ребят поздравил чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Джефф Монсон. 

Давно не проводили это мероприятие в полном формате. Спасибо вам за это. В некоторых городах формат был изменен. Если здесь мы собираем единовременно всех участников, всех 150 человек, то в других регионах мы ездили по учреждениям, проводили по 17 человек. Для детей это было как спортивный норматив, не было самого праздника.

Инна Голева, сотрудник благотворительного фонда Елены Исинбаевой
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна