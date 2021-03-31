В Уфе прошел спортивный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Давно не проводили это мероприятие в полном формате. Спасибо вам за это. В некоторых городах формат был изменен. Если здесь мы собираем единовременно всех участников, всех 150 человек, то в других регионах мы ездили по учреждениям, проводили по 17 человек. Для детей это было как спортивный норматив, не было самого праздника.

Инна Голева, сотрудник благотворительного фонда Елены Исинбаевой