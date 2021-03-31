В Уфе прошел спортивный праздник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Каждый ребенок достоин пьедестала. И это доказал прошедший сегодня в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой праздник среди команд детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Башкортостан вошел в число нескольких регионов-участников проекта «Каждый ребенок достоин пьедестала».
Состязания прошли в Волгограде, Нижнем Новгороде, Владимире, Ярославле. Ребята соревнуются в ГТО, танцевальной композиции и творческом конкурсе рисунков. Победители отправятся уже на финальный этап в Волгоград в сентябре этого года. На церемонии награждения ребят поздравил чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Джефф Монсон.