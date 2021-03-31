Башкирия получила 50% + 1 акцию БСК

Президент России Владимир Путин передал республике 38,3% процента акции БСК в собственность. Об этом стало известно сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания с членами Правительства.

Фото №1 - Башкирия получила 50% + 1 акцию БСК

Также, по словам главы государства, Башкирия получает бонусную акцию. Путин отметил, что тема приватизации БСК важная тема для жителей региона, поэтому он выразил надежду, что принятый шаг позволит улучшить производство на предприятии. Теперь Башкирия получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

«Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции, — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ 31 марта, — Чрезвычайно важно сохранение заработных плат, рабочих мест для людей. Одним из ключевых вопросов является грамотное управление предприятием. Решения на этот счёт приняты. Прошу Правительство РФ передать 38,3% акций БСК Республике Башкортостан. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция – прошу передать в доверительное управление структурам, которые находится полным контролем Правительства республики. Это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией»

Владимир Путин, президент РФ

Президент поручил заключить специальное соглашение между Правительством РФ и Правительством РБ, в котором будут определены конкретные планы и основные показатели работы «Башкирской содовой компании», включая объемы производства и инвестиций, а также предусмотрены механизмы контроля за использованием государственного имущества.

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