Башкирия получила 50% + 1 акцию БСК

«Важно обеспечить долгосрочную, эффективную работу компании и выпуск конкурентоспособной продукции, — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ 31 марта, — Чрезвычайно важно сохранение заработных плат, рабочих мест для людей. Одним из ключевых вопросов является грамотное управление предприятием. Решения на этот счёт приняты. Прошу Правительство РФ передать 38,3% акций БСК Республике Башкортостан. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция – прошу передать в доверительное управление структурам, которые находится полным контролем Правительства республики. Это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией»

Владимир Путин, президент РФ