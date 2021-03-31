Башкирия получила 50% + 1 акцию БСК

Президент России Владимир Путин передал республике 38,3% процента акции БСК в собственность. Об этом стало известно сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания с членами Правительства.
Также, по словам главы государства, Башкирия получает бонусную акцию. Путин отметил, что тема приватизации БСК важная тема для жителей региона, поэтому он выразил надежду, что принятый шаг позволит улучшить производство на предприятии. Теперь Башкирия получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием.
Президент поручил заключить специальное соглашение между Правительством РФ и Правительством РБ, в котором будут определены конкретные планы и основные показатели работы «Башкирской содовой компании», включая объемы производства и инвестиций, а также предусмотрены механизмы контроля за использованием государственного имущества.