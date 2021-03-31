Эксперты прокомментировали возврат акций БСК в Башкирию
Сегодня произошло важное для республики событие: контрольный пакет акций Башкирской содовой компании вернулся в регион. Об этом на совещании с кабмином и губернаторами сообщил Президент России Владимир Путин.
Республиканские эксперты позитивно отнеслись к возврату акций компании. Если раньше на средства компании в Европе строились виноградники, то теперь эти пойдут на благо Башкирии.
Хорошо, что эта новость пришла сегодня, а не 1 апреля, а то бы я не поверил! Ожидалось, что это будет не более 45%, но то, что мы имеем — это поддержка бюджета республики, так как большая часть доходов будет поступать именно в республиканскую казну! То есть раньше на эти деньги где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, а сейчас на дивиденды будут строиться социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктура республики и многое, многое другое!
Яков Кугубаев, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Политобозреватель Азат Галиуллин считает, что такое решение Путина говорит о хорошем отношении с его стороны к Главе Башкирии.
Мы помним, что в аналогичной ситуации при прежнем Главе РБ республика получила только 25% акций. Это означает, что федеральный центр и безо всякого лобби склонен делиться активами с регионами, но вопрос в объемах. Сегодняшнее решение говорит о том, что республика воспринимается президентом страны как надежный регион, которому можно доверить существенные активы, которые пойдут на развитие республике.
Азат Галиуллин, политический обозреватель
Экс-мэр Уфы Павел Качкаев отметил, что такое решение было принято впервые за долгие годы.
Нам возвращают наш пакет акций БСК — 38,28% и передают в доверительное управление — 12%. Это дает контроль над деятельностью БСК. Мы получаем его впервые за последние годы
Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ
Спикер Госсобрания Константин Толкачев считает, что приватизация БСК была "нездоровой".
Нездоровая приватизация «Соды» – одного из ключевых предприятий республики сильно беспокоило людей и зачастую вызывало крайнее негодование. Поэтому мы благодарны Владимиру Владимировичу за его принципиальную позицию, благодаря чему удалось исправить эту историю и вернуть одно из успешно работающих предприятий в собственность государства.
Константин Толкачев, спикер Госсобрания-Курултая РБ