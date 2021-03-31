Эксперты прокомментировали возврат акций БСК в Башкирию

Хорошо, что эта новость пришла сегодня, а не 1 апреля, а то бы я не поверил! Ожидалось, что это будет не более 45%, но то, что мы имеем — это поддержка бюджета республики, так как большая часть доходов будет поступать именно в республиканскую казну! То есть раньше на эти деньги где-то в Европе содержались виноградники, строились шале и иные буржуазные излишества группы людей, а сейчас на дивиденды будут строиться социальные объекты, детские площадки, городские пространства, дороги — инфраструктура республики и многое, многое другое!

Яков Кугубаев, председатель комитета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию