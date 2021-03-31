В Башкирии больше 9 месяцев ищут 56-летнего Тимура Каранаева

В Салавате пропал без вести 56-летний Тагир Каранаев. 23 июня прошлого года он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, на вид около 55 лет, телосложение худощавое, седые короткие волосы. Особые приметы: имеется шрам в области затылка. В день исчезновения он был одет в клетчатую рубашку, джинсовую жилетку, серые штаны и темные ботинки. С собой у мужчины был паспорт.