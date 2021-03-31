Эксперты о возврате контрольного пакета акций БСК Башкирии: «Справедливо и мудро»

Контрольный пакет акций БСК – у Башкортостана. Президентом России Владимиром Путиным принято решение о передаче региону 50 процентов и одной  акции  «Башкирской содовой компании».

Об этом стало известно сегодня на совещании с членами Правительства России в режиме видеоконференции, в котором принял участие и руководитель региона Радий Хабиров. Башкортостан получил полный контроль над предприятием и будет управлять его развитием.

Прошу Правительство передать 38,3 процента акций «Башкирской содовой компании» в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики. И это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией.

Владимир Путин 
Фото №1 - Эксперты о возврате контрольного пакета акций БСК Башкирии: «Справедливо и мудро»

Долгие годы тема приватизации соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня жители очень благодарны за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение данного предприятия для экономики нашей страны и экономики республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Владимир Путин поручил правительству России заключить соглашение с Башкортостаном об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества. Возврат активов содовой компании республике эксперты назвали исторической справедливостью.

Фото №2 - Эксперты о возврате контрольного пакета акций БСК Башкирии: «Справедливо и мудро»
Пенальти

Президент Российской Федерации, на мой взгляд, совершенно справедливо и мудро поступил, вернув республике всё то, что ей принадлежало раньше. Более того, передача ещё 11,7% в доверительное управление означает, что республика получает контроль над принятиями всех решений БСК. То есть тут вполне справедливое и ожидаемое, на мой взгляд, решение.

Павел Качкаев, депутат Государственной Думы РФ

Теперь перед властями республики стоит задача организовать работу предприятия таким образом, чтобы обеспечить его модернизацию и решить «накопившиеся за десятилетия экологические проблемы».

Пока шли все споры, мы на месте не сидели. Работали с менеджментом завода. Мы считаем, что запасов сырья на старом месторождении у нас хватит на несколько лет. Менеджмент завода тоже уверяет нас в этом. И сейчас мы параллельно разрабатываем несколько месторождений, которые могут поставлять сырьё. На данный момент вот в контуре рассмотрений целых шесть вариантов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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