Эксперты о возврате контрольного пакета акций БСК Башкирии: «Справедливо и мудро»

Пока шли все споры, мы на месте не сидели. Работали с менеджментом завода. Мы считаем, что запасов сырья на старом месторождении у нас хватит на несколько лет. Менеджмент завода тоже уверяет нас в этом. И сейчас мы параллельно разрабатываем несколько месторождений, которые могут поставлять сырьё. На данный момент вот в контуре рассмотрений целых шесть вариантов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан