Эксперты о возврате контрольного пакета акций БСК Башкирии: «Справедливо и мудро»
Контрольный
пакет акций БСК – у Башкортостана. Президентом России Владимиром Путиным принято
решение о передаче региону 50 процентов и
одной акции «Башкирской содовой компании».
Об этом стало
известно сегодня на совещании с членами Правительства России в режиме
видеоконференции, в котором принял участие и руководитель региона Радий
Хабиров. Башкортостан получил полный контроль над предприятием и будет
управлять его развитием.
Прошу Правительство передать
38,3 процента акций «Башкирской содовой компании» в собственность Республики
Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме
этого, ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и
с руководством республики, прошу передать в доверительное управление
структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики. И
это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией.
Владимир Путин
Долгие годы тема приватизации
соды была очень чувствительной для жителей, и сегодня жители очень благодарны
за такое решение. Мы меру ответственности понимаем, понимаем роль и значение
данного предприятия для экономики нашей страны и экономики республики.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Владимир
Путин поручил правительству России заключить соглашение с Башкортостаном об
инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества. Возврат активов
содовой компании республике эксперты назвали исторической справедливостью.
Президент
Российской Федерации, на мой взгляд, совершенно справедливо и мудро поступил,
вернув республике всё то, что ей принадлежало раньше. Более того, передача ещё
11,7% в доверительное управление означает, что республика получает контроль над
принятиями всех решений БСК. То есть тут вполне справедливое и ожидаемое, на
мой взгляд, решение.
Павел Качкаев, депутат Государственной Думы РФ
Теперь
перед властями республики стоит задача организовать работу предприятия таким
образом, чтобы обеспечить его модернизацию и решить «накопившиеся за
десятилетия экологические проблемы».
Пока шли все споры,
мы на месте не сидели. Работали с менеджментом завода. Мы считаем, что запасов
сырья на старом месторождении у нас хватит на несколько лет. Менеджмент завода
тоже уверяет нас в этом. И сейчас мы параллельно разрабатываем несколько
месторождений, которые могут поставлять сырьё. На данный момент вот в контуре
рассмотрений целых шесть вариантов.