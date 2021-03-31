Радий Хабиров рассказал, когда по Восточному выезду проедут первые автомобили

Увидели свет в конце тоннеля. В Уфе соединили оба направления на Восточном выезде. Историческое событие произошло на днях. Подземные работы начались ещё в 1992 году, но были заморожены в 2007-м. В 2017-м строительство уникального объекта частично возобновилось, ещё через два года вышли на полную нагрузку, пересмотрев условия концессионного соглашения. И сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с врио руководителя Росавтодора Романом Новиковым смогли пройти по всей длине будущей подземной автодороги.

Сбойку между западным и восточным порталом тоннеля строители встречают аплодисментами. Проходку со стороны берега реки Уфы навстречу ранее построенному участку начали в декабре 2020 года. Через три месяца обе штольни успешно соединились. Проект непростой: рабочие говорят, что 30-летний тоннель сам диктует, как его строить.

Уфимский тоннель уникален по своей методике. Особенно в том, что нам пришлось продолжать тот тоннель, который был начат очень давно. И он диктовал свои условия. Те технологии, те материалы. Нам приходилось придерживаться того, что начали ранее. Нахит Четин, руководитель проекта

Протяженность тоннеля составит более 1200 метров. Этот путь пешком прошли Глава Башкортостана Радий Хабиров и временно исполняющий обязанности руководителя Росавтодора Роман Новиков.

Горнопроходческие работы ведутся под прикрытием защитного экрана из металлических труб по технологии Umbrella. Это сделано для безопасности более тысячи специалистов, задействованных на объекте. Радий Хабиров и Роман Новиков осмотрели центральную штольню, по обе стороны от которой появятся автодорожные тоннели. Но прежде рабочим нужно решить ещё одну непростую задачу.

За нашей спиной мы видим центральную опору. Это конструкция, на которую опирается горный массив на время открытия тоннеля на полное сечение. На стенах вы видите бетон, это временная бетонная смесь, которая закрепляется после проходки горного массива на время сооружения постоянных конструкций. Алексей Хавилов, генеральный подрядчик строительства Восточного выезда

Опережающую штольню специально сооружают в форме яйца. Если вы спросите, почему, то попробуйте взять в руку сырое яйцо и раздавить его. Скорее всего, у вас ничего не получится – оно очень крепкое. Так и здесь весь грунт, который сейчас находится над нами, держат стены. После того, как центральную опору достроят, а это 1273 метра, то остатки грунта уберут. И тогда ширина каждого тоннеля составит по 22 метра.

В самом глубоком месте тоннель уходит под землю на более чем 60 метров, это высота 20-этажного дома. И строительство уникального не только для Башкортостана, но и Приволжского федерального округа объекта было бы невозможным без государственно-частного партнёрства. Стоимость проекта составляет 33 с половиной миллиардов рублей. Реанимировать замороженный тоннель удалось в 2017 году благодаря концессионному соглашению. Спустя ещё два года Глава республики Радий Хабиров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пересмотрели договор концессии, условия для региона стали более выгодными. Экономия составит 30 миллиардов рублей.

Получилась хорошая рабочая история. Существенное снижение произошло для нашей республики. Это очень важно и является для нас одним из основных показателей. Поэтому сейчас это и экономически очень выверенный проект. И, самое главное, партнёры у нас хорошие. По срокам я говорил, что если не будет сбоев по финансированию, и здесь мы очень надеемся на поддержку федерального правительства, сами мы готовы внести ту часть, которая идёт со стороны нашего бюджета. Поэтому я думаю, что к 2024 году мы здесь уже должны запустить первые автомобили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас здесь действуют сразу 4 стройплощадки. Смыкание западного и восточного направлений тоннеля, его полная проходка насквозь, даёт возможность развернуть работы на всём протяжении объекта. Параллельно на другом берегу реки Уфа дорожники уже строят магистраль длиной более 11 километров. А чтобы после завершения строительства автотранспорт мог беспрепятственно попасть с трассы М5 на М7 и обратно, дополнительно возводится и другая дорожная инфраструктура, в том числе двухуровневые развязки.

Проект Восточного выезда финансируется ритмично и стабильно. Объём значимый – 33,5 млрд рублей, из них 19,9 млрд рублей – это федеральная поддержка, которую оказывает федеральное дорожное агентство. Мы уже профинансировали 5,1 млрд рублей. Планируем в 2021 году направить на этот объект ещё 2,6 млрд рублей. Роман Новиков, врио руководителя федерального дорожного агентства «Росавтодор»

Глава Башкортостана отметил, что мы в партнёрстве подходим ко всем вопросам, в том числе с точки зрения финансирования. В целом все вопросы, которые у нас возникают, мы достаточно хорошо и слаженно решаем. Сложностей нет. Большое спасибо лично Радию Фаритовичу Хабирову и всей его команде. Асабали Закавов, генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания»