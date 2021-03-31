В Уфе сотрудники психотерапевтического центра проходят вакцинацию против коронавируса

В республике функционирует 131 пункт, где можно получить вакцину от коронавируса. И речь не только о медучреждениях. Крупные торговые центры в Уфе и Стерлитамаке, столичный Театр оперы и балета также готовы сделать желающим прививку от COVID-19. Вакцинируются и сами медработники, большинство уже получили оба компонента вакцины.

Экипировка в виде защитной маски давно стала привычной как для специалиста, так и для пациента. Установлению доверительного контакта она не мешает. Однако только с помощью маски защититься от инфекции невозможно. Психолог Михаил Иванов на себе тяжесть заболевания COVID-19 не испытал, поэтому и решил вакцинироваться, для начала убедившись, что у него нет антител к болезни.

На 100 процентов быть уверенным, что тебя это не коснется, никто не может. Риск заразиться присутствует. И я сам себя чувствую спокойнее. И пациенты могут быть спокойными и уверенными, что специалист не заразит их. Сергей Иванов, медицинский психолог Республиканского клинического психотерапевтического центра

Постоянно контактировать с пациентами и сотрудниками приходится и старшей медсестре Ире Хабиповой. 5 и 25 марта женщина получила оба компонента инъекции. Никаких побочных эффектов не было, говорит медработник, да и вакцинируется она не впервые – ежегодно эту процедуру она проходит от гриппа. На Госуслугах медсестра вела дневник самонаблюдения, туда же получила электронный сертификат. Но по старинке на всякий случай оформила и бумажное подтверждение того, что привита от коронавируса.

После того, как я сделала вторую прививку, дали сертификат. Тут написано, что первая и вторая прививки сделаны. Я ее сделала в 52-й поликлинике, наша организация договаривалась. Нас приглашали в определенные часы и дни, и мы там сделали. Ира Хабипова, старшая медицинская сестра Республиканского клинического психотерапевтического центра

Центр помогает пациентам с пограничными нервно-психическими расстройствами. Свою работу учреждение не прекращало. Обеззараживатели, антисептики, соблюдение социальной дистанции помогли избежать вспышек инфекции. На сегодня привиты около 20 процентов сотрудников. Кстати, определить наличие антител специалисты могут, не выходя из центра.

У нас выделены экспресс-тесты для исследования уровня иммуноглобулинов на новую коронавирусную инфекцию. Пациенты, сотрудники по медпоказаниям, контактировавшие с пациентами с признаками ОРВИ, проходят тестирование. Марат Адгамов, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического психотерапевтического центра