В Уфе сотрудники психотерапевтического центра проходят вакцинацию против коронавируса

В республике функционирует 131 пункт, где можно получить вакцину от коронавируса. И речь не только о медучреждениях. Крупные торговые центры в Уфе и Стерлитамаке, столичный Театр оперы и балета также готовы сделать желающим прививку от COVID-19. Вакцинируются и сами медработники, большинство уже получили оба компонента вакцины.
Экипировка в виде защитной маски давно стала привычной как для специалиста, так и для пациента. Установлению доверительного контакта она не мешает. Однако только с помощью маски защититься от инфекции невозможно. Психолог Михаил Иванов на себе тяжесть заболевания COVID-19 не испытал, поэтому и решил вакцинироваться, для начала убедившись, что у него нет антител к болезни.
Постоянно контактировать с пациентами и сотрудниками приходится и старшей медсестре Ире Хабиповой. 5 и 25 марта женщина получила оба компонента инъекции. Никаких побочных эффектов не было, говорит медработник, да и вакцинируется она не впервые – ежегодно эту процедуру она проходит от гриппа. На Госуслугах медсестра вела дневник самонаблюдения, туда же получила электронный сертификат. Но по старинке на всякий случай оформила и бумажное подтверждение того, что привита от коронавируса.
Центр помогает пациентам с пограничными нервно-психическими расстройствами. Свою работу учреждение не прекращало. Обеззараживатели, антисептики, соблюдение социальной дистанции помогли избежать вспышек инфекции. На сегодня привиты около 20 процентов сотрудников. Кстати, определить наличие антител специалисты могут, не выходя из центра.
Сотрудники психотерапевтического центра вакцинируются в поликлинике № 52. Здесь же прививку могут получить специалисты ближайших семи медучреждений. На сегодняшний день в поликлинике привито порядка 1700 человек.