В Уфе спасатели отрабатывают навыки спасения провалившихся под лёд

Рыбакам уже опасно выходить на лёд. Об этом предупреждает региональный Госкомитет по ЧС. Лёд на реках начал таять. И лучше не превращать зимнюю рыбалку в весеннюю, советуют специалисты. Сотрудники поисково-спасательного отряда проводят рейды и отрабатывают навыки спасения из воды ради тех, кто всё-таки решит рискнуть собственной жизнью.

Насколько тяжело дается водный путь, видно по лицу спасателя. Ледяная река, сильное течение. Тут и подготовленный человек справляется с трудом, а плыть приходится за двоих. Облегчает операцию то, что в роли пострадавшего – коллега. В жизни же эвакуируемый нередко в панике может начать топить спасателя. Этой весной, к счастью, специалисты пока вытаскивают из воды только друг друга. Но за годы службы историй накопилось много.

Был случай, мужчина переходил озеро и провалился под лед. Через 3-5 минут спасатели уже были на месте. главная рекомендация – не выходить на лед, конечно, но если выходите, нужно иметь спасжилет, который удержит вас на воде, пока вам помогают спасатели. Сергей Иванов, начальник поисково-спасательного подразделения

Но иногда выезжать спасателям приходится уже на поиск тела. Если человек упал в воду, очень мало шансов, что он сможет выбраться в одиночку. У специалистов для этого техника, умения и знания нюансов. Например, встречающий спасатель на берегу находится ниже тех, кто в воде. Потому что с учетом течения поток будет сносить плывущих.

Сотрудники поисково-спасательного отряда проводят профилактические рейды, объясняя рыбакам правила безопасности и возможные последствия такой весенней рыбалки. Сами же спасатели передвигаются на судне на воздушной подушке. Лёд под ней, кстати, ломается, словно хрустальный.

Если за полторы минуты человек из ледяной воды не окажется на суше, то высока вероятность летального исхода или как минимум серьезных последствий для здоровья.

Безопасная толщина льда – 10 см. Но весной он неоднородный и опасный. Поэтому рыбакам рекомендуем завершить сезон подледной ловли. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Государственного комитета по ЧС Республики Башкортостан