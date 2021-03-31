В Башкирии пришкольные лагеря впервые заработали весной

Впервые пришкольные лагеря открылись весной. В республике в них пошли больше 20 тысяч учеников. Это проект #КаникулыДетиБашкортостана. Смена длится неделю. Досуг тематический и зависит от направленности лагеря. Так, например, первая уфимская школа открыла творческие группы. 60 детей, большинство – воспитанники кружков. Выбирали самых активных. Путёвки бесплатные благодаря финансированию, выделенному из республиканского, муниципального бюджетов, Фонда социальных целевых программ.

В рацион добавили больше яблок и соков. Компенсируют весенний недостаток витаминов. В лагере 3 группы. Это некий эксперимент. Количество мест было ограничено. Всего 60 детей. Из них большинство – воспитанники творческих кружков.

Время воспитанников расписано по минутам, на каждый день профильный график. Всего в республике 317 пришкольных и 8 загородных лагерей, в которых воспитывают маленьких художников, техников и эколого-биологов.

Бумажная пчелка маленького фантазёра станет частью цветка. Работают в команде. У каждого своя задача: одни вырезают лепестки, другие склеивают пестики и тычинки.

Надо сделать гармошку, а потом серединку для цветка. Девочки делают лепестки. Получится мак. Михаил Садиков и Родион Кускильдин