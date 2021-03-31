«Салават Юлаев» начал хоккейный тур со Стерлитамака

«Салават Юлаев» выбрался в Стерлитамак. Там начался тур хоккейного клуба. Мероприятие посетили более тысячи зрителей.
В местном Дворце спорта организовали фотозону с талисманами команды – куницами Салаватом и Юлаем. Желающие также могли получить автографы своих любимых игроков.
На ледовой арене игроки «Салавата Юлаева» для стерлитамакских хоккеистов команды «Орлан» провели мастер-класс. В местном клубе занимаются свыше 300 воспитанников. Они успешно выступают на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.