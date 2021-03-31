Минспорта Башкирии взяло под контроль работу бассейна в Инорсе

Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана взяло под контроль работу бассейна в уфимском Инорсе. В эти дни появилось много обращений от жителей о том, что спортивный объект грозятся закрыть.
Накануне мы рассказывали, что сотрудники прокуратуры с привлечением специалистов Роспотребнадзора, МЧС и Контрольно-счетной палаты действительно проверяют бассейн. Однако говорить о закрытии преждевременно.
В бассейне занимаются многодетные семьи, дети, спортсмены и просто те, кто любит поплавать. Открытый в прошлом году комплекс нужен, уверены в Министерстве спорта. Центр спортивного плавания работает в штатном режиме.