В Уфе продолжают искать пропавшего без вести 34-летнего Сергея Дикова

В башкирской столице продолжают искать пропавшего при загадочных обстоятельствах 34-летнего Сергея Дикова. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 6 марта.
Приметы Сергея: кареглазый, рост около 165 см, телосложение худощавое, темно-русые волосы. Информация по одежде отсутствует.
В поисках Сергея Дикова принимают активное участие местные добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Ориентировка разлетелась в местных СМИ и соцсетях.
Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.
Фото: Соцсети.