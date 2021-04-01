Действовал под диктовку: мошенники обманули жителя Башкирии почти на 100 тысяч рублей

Житель Белебеевского района стал жертвой аферистов. Злоумышленники похитили у него крупную сумму денег. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил оформить страховку от мошенников. Мужчина согласился и, действуя под диктовку, сообщил звонившему код из смс, в результате чего потерял со своей банковской карты 98 тысяч рублей.