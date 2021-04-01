В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропал 15-летний юноша

В Туймазинском районе Башкирии ведутся поиски без вести пропавшего 15-летнего Алмаза Салахова. В субботу, 27 марта, юноша ушел из Серафимовской спецшколы, но обратно так и не вернулся.

Приметы: темные волосы, телосложение худощавое, рост около 165 см. В день исчезновения он был одет в зеленую толстовку с капюшоном, темно-синее трико и темно-синие кроссовки.

Поисками юноши занимаются полицейские. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Телефоны для связи: 8 (937) 86 29 608, 8 (927) 63 55 770, 02 или 102.