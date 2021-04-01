Владимир Путин допустил национализацию некоторых предприятий

«Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Однако в данном случае совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия»

Владимир Путин