Владимир Путин допустил национализацию некоторых предприятий

В России некоторые предприятия могут быть национализированы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Речь идет о тех организациях, которые выполняют госзаказ в сфере обороны с перебоями.
Также, по мнению Путина, принятие такого решения позволит сохранять рабочие места и управлять предприятиями изнутри. Однако глава государства подчеркнул, что национализация заводов и компании - это крайний шаг.
Напомним, накануне стало известно о национализации АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Арбитражный суд Башкирии постановил истребовать 95,72 процента обыкновенных акций предприятия и передать их Росимуществу. Проверка началась после скандала с башкирским шиханом Куштау, которому угрожали планы компании. По ее итогам выяснилось, что переход прав на БСК в собственность частных лиц был произведен с нарушениями и помимо воли государства.