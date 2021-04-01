Семьи Башкирии с детьми от 3 до 7 лет могут получить повышенные выплаты

С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Башкирии стартовал приём документов на получение повышенных выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет.

Жители республики могут подать заявление любым удобным для них способом: через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ, а также в учреждения соцподдержки населения. Однако стоит быть внимательными, ведь в центрах социальной поддержки приём осуществляется по предварительной записи.