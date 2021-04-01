В Башкирии в районную больницу поступило оборудование на 13 млн рублей

В Баймакскую больницу поступило новое медицинское оборудование на более чем 13 миллионов рублей. Благотворительную помощь оказал меценат Руслан Герфанов, мама которого проработала 30 лет в этом медучреждении.
Один из них – это современный видеоколоноскоп для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Появился также новый УЗИ- аппарат, в кабинете стоматолога установили визиограф. Пациентам, считают в больнице, станет комфортнее проходить медицинские процедуры, а врачам – повысить качество услуг.