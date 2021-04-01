В Башкирии на модернизацию производства БСК направят 5,5 млрд рублей

Власти Башкирии, получившие контроль над управлением БСК, направят на модернизацию предприятия 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии на модернизацию производства БСК направят 5,5 млрд рублей

По его словам, средства будут направлены не только на улучшение производства, но также и на вопросы экологии. Хабиров отметил, что решать вопросы, связанные с природой, всегда недешево. 

«Всё время, пока шли споры и суды, мы с менеджментом предприятия не сидели сложа руки. Мы разрабатывали программу модернизации компании и привлечения инвестиций. Пока в наших планах – направить на модернизацию предприятия порядка 5,5 млрд рублей. Если учесть, что в 2019 году инвестиции у компании были в размере 2,5 млрд рублей, то мы их фактически удваиваем. Это замена устаревшего и закупка нового оборудования и так далее. Сами представляете, что это большой объём. Несмотря на то, что предприятие прибыльное, эффективно работающее, полагаю, что прежде всего мы будем думать о его развитии. Очень важная составляющая – решение экологической проблемы. Как правило, это всегда недешёвое удовольствие. А уже потом будем рассчитывать на дивиденды».

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, накануне президент России Владимира Путина сообщил о передаче в собственность Башкортостана 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление.

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