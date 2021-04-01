В Башкирии на модернизацию производства БСК направят 5,5 млрд рублей

«Всё время, пока шли споры и суды, мы с менеджментом предприятия не сидели сложа руки. Мы разрабатывали программу модернизации компании и привлечения инвестиций. Пока в наших планах – направить на модернизацию предприятия порядка 5,5 млрд рублей. Если учесть, что в 2019 году инвестиции у компании были в размере 2,5 млрд рублей, то мы их фактически удваиваем. Это замена устаревшего и закупка нового оборудования и так далее. Сами представляете, что это большой объём. Несмотря на то, что предприятие прибыльное, эффективно работающее, полагаю, что прежде всего мы будем думать о его развитии. Очень важная составляющая – решение экологической проблемы. Как правило, это всегда недешёвое удовольствие. А уже потом будем рассчитывать на дивиденды».

Радий Хабиров, глава Башкирии