В Башкирии на модернизацию производства БСК направят 5,5 млрд рублей

Власти Башкирии, получившие контроль над управлением БСК, направят на модернизацию предприятия 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров.
По его словам, средства будут направлены не только на улучшение производства, но также и на вопросы экологии. Хабиров отметил, что решать вопросы, связанные с природой, всегда недешево.
Напомним, накануне президент России Владимира Путина сообщил о передаче в собственность Башкортостана 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление.