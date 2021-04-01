В Башкирии у пьяной матери забрали истощенного младенца

В Салаватском районе органы опеки буквально спасли от смерти пятимесячную малышку. Как сообщает издание «На земле Салавата», мама девочки совсем не заботилась о ребёнке.

Девочка с первых месяцев рождения была предоставлена сама себе. Её нерадивая мать почти не кормила малышку, не купала и не проявляла никакой заботы о малютке, предпочитая проводить время с собутыльниками.

К счастью, органы опеки вовремя узнали о жуткой ситуации в семье. Ребёнка забрали у матери в истощенном и ослабленном состоянии, а потом доставили в больницу. На удивление врачей, малышка быстро поправляется и с радостью идёт на контакт с людьми. А вот мама девочки почти сразу написала отказ от ребёнка.

Сейчас ребёнку требуется детское питание и памперсы. Всех, желающих помочь малышке, просят обратиться в службу «Семья» в селе Малояз по номеру 2-06-12.