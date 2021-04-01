Эксперт о возврате акций БСК в Башкирию: «Бизнес не вкладывал в модернизацию производства»

Завод на самом деле весь трещит по швам. Его же строили наши деды, а бизнес не вкладывал в модернизацию производства. Им же надо было за 15-20 лет срубить жирный куш, поэтому и добивались пустить в разработку шихан. А республика не допустит такого. Все-таки завод должен работать многие годы.

Василий Мартыненко, председатель Общественного совета при Минэкологии и природопользования Республики Башкортостан, руководитель Института биологии РАН