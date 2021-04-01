Эксперт о возврате акций БСК в Башкирию: «Бизнес не вкладывал в модернизацию производства»

Шиханы никогда не станут сырьевой базой для «Башкирской содовой компании». Теперь этот вопрос закрыт окончательно. Об этом заявил Радий Хабиров в интервью федеральному телеканалу.

После реализации всех решений Президента России республика входит в управление предприятием. Накануне Владимир Путин принял решение о передаче Башкирии 50%  плюс одной акции БСК.  Таким образом, республика получила полный контроль над предприятием. Радий Хабиров заявил, что правительство уже подготовило программу модернизации, которая предполагает удвоение объема инвестиций в развитие БСК.  В планах направить на обновление завода 5,5 млрд рублей.

И вот как комментируют эксперты возврат активов крупного промышленного предприятия республике.

Завод на самом деле весь трещит по швам. Его же строили наши деды, а бизнес не вкладывал в модернизацию производства. Им же надо было за 15-20 лет срубить жирный куш, поэтому и добивались пустить в разработку шихан. А республика не допустит такого. Все-таки завод должен работать многие годы.

Василий Мартыненко, председатель Общественного совета при Минэкологии и природопользования Республики Башкортостан, руководитель Института биологии РАН
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