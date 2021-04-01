Эксперт о возврате акций БСК в Башкирию: «Бизнес не вкладывал в модернизацию производства»

Шиханы никогда не станут сырьевой базой для «Башкирской содовой компании». Теперь этот вопрос закрыт окончательно. Об этом заявил Радий Хабиров в интервью федеральному телеканалу.
После реализации всех решений Президента России республика входит в управление предприятием. Накануне Владимир Путин принял решение о передаче Башкирии 50% плюс одной акции БСК. Таким образом, республика получила полный контроль над предприятием. Радий Хабиров заявил, что правительство уже подготовило программу модернизации, которая предполагает удвоение объема инвестиций в развитие БСК. В планах направить на обновление завода 5,5 млрд рублей.
И вот как комментируют эксперты возврат активов крупного промышленного предприятия республике.