Радий Хабиров объяснил студентам необходимость объединения БашГУ и УГАТУ

«За старое не переживайте, за новое будем бороться вместе». С таким призывом обратился Глава Башкортостана к студентам Башкирского государственного университета и УГАТУ. Участники встречи обсудили текущее состояние вузов и новые возможности в рамках объединения в единый университет.
Радий Хабиров подчеркнул, что республику окружают регионы с мощной продвинутой научной школой, крупными федеральными университетами, в то время как в республике этого нет. Синергия БашГУ и УГАТУ даст возможность участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование. А это откроет новые горизонты для развития науки и образования в республике, сказал руководитель Башкортостана.
Также Радий Хабиров ответил на вопросы студентов и молодых ученых обоих университетов. Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин напомнил, что процессы по слиянию университетов сейчас активно идут в Томской, Тюменской и Челябинской областях.