Радий Хабиров объяснил студентам необходимость объединения БашГУ и УГАТУ

Что нас ожидает, если мы не объединяемся? Самое страшное, что мы постепенно будем скатываться. Не потому что мы плохие, я никогда не скажу плохого слова о профессорско-преподавательском составе обоих университетов, потому что вперед нас будут бежать другие. Мы так быстро не сможем бежать. Позиция правительства РФ такова: выделяется базовое количество вузов (100), акцент идет туда. Мы туда не попадаем. Мы со временем начинаем сокращать контрольные цифры приема, то есть количество бюджетных мест будет сокращаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан