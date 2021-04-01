Радий Хабиров объяснил студентам необходимость объединения БашГУ и УГАТУ

«За старое не переживайте, за новое будем бороться вместе». С таким призывом обратился Глава Башкортостана к студентам Башкирского государственного университета и УГАТУ. Участники встречи обсудили текущее состояние вузов и новые возможности в рамках объединения в единый университет.

Радий Хабиров подчеркнул, что республику окружают регионы с мощной продвинутой научной школой, крупными федеральными университетами, в то время как в республике этого нет. Синергия БашГУ и УГАТУ даст возможность участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование. А это откроет новые горизонты для развития науки и образования в республике, сказал руководитель Башкортостана.

Фото №1 - Радий Хабиров объяснил студентам необходимость объединения БашГУ и УГАТУ

Что нас ожидает, если мы не объединяемся? Самое страшное, что мы постепенно будем скатываться. Не потому что мы плохие, я никогда не скажу плохого слова о профессорско-преподавательском составе обоих университетов, потому что вперед нас будут бежать другие. Мы так быстро не сможем бежать. Позиция правительства РФ такова: выделяется базовое количество вузов (100), акцент идет туда. Мы туда не попадаем. Мы со временем начинаем сокращать контрольные цифры приема, то есть количество бюджетных мест будет сокращаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров ответил на вопросы студентов и молодых ученых обоих университетов.  Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин напомнил, что процессы по слиянию университетов сейчас активно идут в Томской, Тюменской и Челябинской областях.

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