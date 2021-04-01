В Уфе увеличится количество автобусов на одном из маршрутов «Башавтотранса». Об этом сообщила пресс-секретарь компании Ксения Кравченко.
Одна из жительниц города пожаловалась на количество автобусов на рейсе №432а, который проезжает весь город, а также заезжает в близлежащие поселки городского типа. Сейчас на рейсе насчитывается всего 15 автобусов в будни и 9 – в выходные. Этого катастрофически мало для существующего пассажиропотока.
Представительница предприятия отметила, что в ближайшее время планируется увеличить количество автобусов на рейсе до 18 штук. Следовательно, промежуток передвижения и загруженность намного снизятся.