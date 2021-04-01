В Уфе пьяный водитель, погубивший в ДТП сына, попросил о помиловании

Комиссия по вопросам помилования при Главе Башкирии рассмотрела четыре ходатайства. К слову, три из четырёх преступлений были связаны с алкоголем.
Так, о помиловании попросил 46-летний мужчина, который стал виновником смертельного ДТП. Ранее судимый водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, а на пассажирское сидение рядом посадил своего сына. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на дерево. В результате столкновения в аварии погиб сын водителя, а самого мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением водительских прав на 3 года.
Ещё один 30-летний виновник пьяного ДТП, который уже был осужден за подобное правонарушение, так же попросил о помиловании. За пьяное вождение во второй раз его приговорили к 220 часом обязательных работ, а также запретили управлять транспортом два с половиной года.
Как сообщил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, оба ходатайства были отклонены.
Также комиссия отклонила ходатайство 43-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения пытался задушить друга, избил его, что привело к тяжёлым последствиям для здоровья мужчины. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
Ещё о помиловании попросила 27-летняя девушка, которую осудили в 2015 года на пять лет тюремного заключение за распространение и реализацию запрещенных наркотических средств. В 2019 году, к слову, часть срока была заменена на исправительные работы.
Комиссия не поддержала ходатайство женщины, так как преступление, совершенное девушкой, опасно для благополучия общества.