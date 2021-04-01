В Уфе 3 апреля пройдет массовый субботник

В Уфе стартуют массовые субботники. Первый из них пройдет уже на этой неделе, 3 апреля. Генеральную уборку проведут предприятия и организации.

Генеральную уборку проведут предприятия и организации. Им рекомендовано привести в порядок фасады зданий и ограждений, а также организовать работы по очистке снега, вывозу мусора, приведению в порядок кровель зданий и сооружений. И благоустроить после зимы прилегающую территорию.