Жителя Башкирии на 5 тысяч рублей обманул баннер на порно-сайте

В полицию Салавата обратился взволнованный 58-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенничества и лишился 5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, мужчина зашёл на своём компьютере на сайт, содержащий порнографические материалы. В один момент на экране появился баннер о том, что у горожанина заблокируют интернет за просмотр сайтов с запрещённой информацией. Мужчина испугался проблем с законом и выполнил «требования» баннера: перевёл в ближайшем банкомате 5 тысяч рублей на указанный телефонный номер.

При этом, когда мужчина вернулся домой, заметил, что рекламный баннер так и остался на сайте. Тогда горожанин позвонил в полицию, где ему доступно объяснили очередную мошенническую схему. Чтобы избавиться от баннера, ему порекомендовали просто перезагрузить компьютер – и это сработало. А по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.