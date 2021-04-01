В Башкирии в сельском супермаркете произошла массовая драка

28 марта в селе Краснохолмский Калтасинского района зафиксирована массовая драка. К слову, инцидент произошёл прямо в супермаркете.

Как сообщает издание UTV.ru, происходящее удалось запечатлеть камере видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что в супермаркет заходит толпа мужчин, некоторые их которых вооружены битой и ножом. Они очень возмущены и ругаются друг с другом. Оказалось, сельчанин вступил в конфликт с местной бандой, которая, по словам очевидцев, часто буянит в селе.

Продавщица попыталась усмирить толпу мужчин, но с каждой секундой их злость распалялась сильнее, пока в какой-то момент двое из них не сцепились в драке. Тут же разнимать сельчан прибежали росгвардейцы, которых вызвали работники магазина. Однако им тоже не сразу удалась утихомирить дерущихся – банда успела побить мужчину ногами и руками прямо среди полок с продуктами.

37-летнему пострадавшему понадобилась помощь врачей. Все обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники правоохранительных органов.