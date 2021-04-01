В Башкирии от коронавируса умерло еще три пациента, заразились - 105 человек

В Башкирии продолжают фиксировать медленный, но стабильный рост числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки у еще 105 человек подтвердился covid-19. За все время 32 463 жителя Башкирии услышали подобный диагноз.

Фото №1 - В Башкирии от коронавируса умерло еще три пациента, заразились - 105 человек

Также вырос показатель смертности. За прошедшие 24 часа было зарегистрировано три летальных исхода в следствие осложнений после инфекции. За все время пандемии жертвами вируса стали 364 пациента.

Вместе с тем растет и показатель выздоровления. За сутки было выписано 172 человека, за все время - 27 624.

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