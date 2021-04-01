В России за сутки скончались 383 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим COVID-19 в России. Традиционно актуальная информация публикуется каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки с подтверждённым коронавирусом зарегистрировали 9169 человек. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 4 554 264 человек. При этом одновременно болеют 278 612 пациентов.
С выздоровлением за сутки было выписано 10 247 человек (за всё время – 4 176 419). Смертью закончилось ещё 383 случая заболевания, а за всё время этот показатель достиг уже 99 233.