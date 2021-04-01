В Уфе нашли женщину, которая выкинула собаку с 10 этажа

В Уфе несколько дней назад из окна многоэтажки выбросили собаку. Страшная история получила продолжение. Антидогхантеры башкирской столицы нашли хозяйку животного. Теперь на нее массово пишут онлайн-заявления в МВД.

Зоозащитники смогли установить личность женщины, которая выкинула собаку с 10 этажа на улице Губайдуллина. Неравнодушные уфимцы смогли не только выяснить адрес и квартиру женщины, но и место ее работы.

По данным волонтеров, женщина живет в квартире с двумя дочками и матерью-инвалидом. Второй день она не открывает дверь, не отвечает на телефон. Соседи рассказывают, что предполагаемая живодерка увлекается спиртными напитками. Несмотря на то, что дверь никто не открывает, вечером в окнам квартиры загорается свет.

Сейчас неравнодушные жители города составляют на нее онлайн-заявления в МВД. В среде зоозащитников уверены: чем больше будет заявлений, тем быстрее на это дело отреагирует полиция.