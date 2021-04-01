Башкирия оказалась на пятом месте по первоапрельским розыгрышам на работе

Портал hh.ru провёл занимательный опрос, в котором выяснил, рабочее население какого региона больше всего любит шутить в «день дурака».

Башкирия оказалась на пятом месте в данном рейтинге. Около 20% жителей республики признались, что на их работе принято разыгрывать друг друга 1-го апреля. Больше всего шутят в «день дурака» представители сферы туризма и безопасности, а также сотрудники ресторанов. А вот меньше всего шутят те, кто работает в сфере закупок, является административным персоналом или юристом.

Только 73% среди тех, кто столкнулся с розыгрышами на работе в 1 апреля, считают их правда смешными. 3% — на шутки обиделись, а 22% — посчитали шутки «и не смешными, и не обидными».