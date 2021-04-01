Жительница Башкирии «похоронила» живого отца ради денег

23-летняя жительница Калтасинского района предстанет перед судом за махинации с социальными выплатами. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в октябре 2016 года девушка обратилась в территориальное управление пенсионного фонда с заявлением о назначении соцпенсии по случаю потери кормильца. Её отца объявили в розыск как безвестно отсутствующего.

Девушке были назначены выплаты по потере кормильца. На протяжении трёх лет сельчанка получала пенсию в размере более 320 тысяч рублей. Но оказалось, отец девушки был жив и даже оказывал ей материальную помощь.