В Уфе при нанесении дорожной разметки «отмыли» 7 млн рублей

В Уфе был выявлен факт незаконного расходования бюджетных средств. Это обнаружила прокуратура города и борцы с коррупцией из МВД РБ.

В июле 2020 года представители Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы провели электронный аукцион, по результатам которого был заключен договор с компанией «Аксиома». Муниципальный контракт подразумевал выполнение работ по нанесению дорожной разметки. На работы было выделено 116 млн рублей.

При этом, судя по контракту, работы были проведены в полном объёме. Но оказалось, что часть разметки нанесла подведомственная компания, а деньги всё равно были переведены на счета «Аксиомы». К слову, потом эти средства были похищены.