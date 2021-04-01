Как оформить повышенное пособие на детей в Башкирии в 2021 году

С 1 апреля начался прием документов на назначение повышенных выплат детям от трех до семи лет. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ и учреждениях социальной поддержки населения по предварительной записи. Пособие сейчас превышает пять тысяч рублей.
Если при выплате базового размера доходы семьи будут оставаться ниже прожиточного минимума, то пособие поднимется до 7 557,75 рубля. Если и в таком случае семья не может обеспечить ежемесячный доход выше прожиточного минимума, то поддержка составит 10 077 рублей.
При этом взрослые члены семьи должны быть трудоустроены, быть предпринимателями или получать пенсию или стипендию. Есть ряд исключений. Например, если семья многодетная и один из родителей не работает, а занят воспитанием детей или если человек искал работу и стоял на учёте в центре занятости.
С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства. Также в новой редакции правил указано, что учитываются не только доходы, но и имущество льготников. Например, владельцы земельного участка больше 50 соток или автомобиля мощностью свыше 250 л.с. – претендовать на выплату не смогут.