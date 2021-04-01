Как оформить повышенное пособие на детей в Башкирии в 2021 году

С 1 апреля начался прием документов на назначение повышенных выплат детям от трех до семи лет. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ и учреждениях социальной поддержки населения по предварительной записи. Пособие сейчас превышает пять тысяч рублей.

Если при выплате базового размера доходы семьи будут оставаться ниже прожиточного минимума, то пособие поднимется до 7 557,75 рубля. Если и в таком случае семья не может обеспечить ежемесячный доход выше прожиточного минимума, то поддержка составит 10 077 рублей.

Весь смысл в том, чтобы у семьи был выход из понятия «доходы ниже прожиточного минимума». Как раз с помощью увеличения пособия семья должна выходить из этого понятия. Поэтому будет варьироваться размер пособия – 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Ольга Кабанова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

При этом взрослые члены семьи должны быть трудоустроены, быть предпринимателями или получать пенсию или стипендию. Есть ряд исключений. Например, если семья многодетная и один из родителей не работает, а занят воспитанием детей или если человек искал работу и стоял на учёте в центре занятости.