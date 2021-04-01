В Башкирии планируют нарастить объемы производства сахарной свеклы

Шесть тысяч тонн в сутки. Столько сахарной свеклы в ближайшей перспективе должны будут перерабатывать заводы в Чишмах и Раевке. Такие данные были озвучены в ходе семинара по развитию свеклосеющих зон.

Общий объем переработки за сезон должен достигнуть около 2 млн тонн в зачетном весе. Сейчас на предприятиях идет модернизация производств. Уже сейчас они готовы перерабатывать до пяти тысяч тонн свёклы в сутки.

За четыре года нами освоен 1 миллиард 20 млн. В этом году наша программа будет составлять 806 миллионов, на следующий год – еще 717 миллионов. Юрий Баримбойм, директор Чишминского сахарного завода

Почти миллиард рублей в ближайшие два года в модернизацию вложат и на Раевском сахарном заводе. В ходе совещания обсудили вопросы авансирования предприятиями производителей свеклы. Одной из главных тем стала и цена на белый песок.