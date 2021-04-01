В Башкирии волонтеры помогли матери найти пропавшего сына

Башкирские волонтеры помогли женщине из Воронежской области выйти на связь с пропавшим сыном. Мужчина был в Уфе на заработках, однако хулиганы его избили и ограбили. Он оказался в больнице. Добровольцы привезли пострадавшему необходимые вещи, а также подарили мобильный телефон и SIM-карту.

Жаловаться на жизнь Виталий Игнатьев не привык. Вот и в телефонном разговоре с мамой старается не показывать эмоций, чтобы лишний раз не расстраивать женщину. Именно она и забила тревогу, когда сын неожиданно перестал выходить на связь.

О местоположении сына женщине рассказал знакомый Виталия, который вызывал скорую помощь. Пока мужчина без денег, телефона и документов лежал в больнице, мама искала способ ему помочь. Родственников и друзей в Уфе нет, приехать за две тысячи километров из другого региона женщина тоже не могла. Единственным вариантом было обратиться за помощью к добровольцам.

У меня знакомая в Октябрьском живет, я ее попросила найти номер телефона волонтеров. Подумала, что выйду на вашу организацию. Она нашла номер, я позвонила. Марина Игнатьева, мама Виталия Игнатьева

Волонтеры привезли в больницу одежду, продукты, средства первой необходимости и телефон для связи. После того, как мужчина пойдет на поправку, он намерен вернуться к маме в Воронежскую область.

Он уже в стабильном состоянии, не экстренном. Хотя повреждения у него серьезные. Очень сильно пострадал глаз. Александр Толстых, руководитель единого волонтерского центра «Наша забота»

По словам волонтеров, с такими ситуациями им приходится сталкиваться не часто. Однако все больше людей обращаются за помощью добровольцев и не всегда просьбы ограничиваются только доставкой продуктов.

Екатерина Овчинникова попросила волонтеров почистить снег на территории ее садового участка. На носу дачный сезон, но даже элементарно пройти к дому ей было сложно из-за сугробов.

В молодости мы помогали. Тогда это было по-другому, там пионеры были. А теперь сама дожила до того возраста, когда ко мне придут волонтеры и будут помогать. Екатерина Овчинникова, пенсионерка