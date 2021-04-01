Глава Башкирии пообещал направить все усилия на развитие БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с работниками БСК. В ходе встрече он заявил, что власти республики будут направлять все усилия на модернизацию предприятия и улучшения качества производства. 

Фото №1 - Глава Башкирии пообещал направить все усилия на развитие БСК

Также, по словам Хабирова, перед властями стоит важная проблема, которую нужно решить. Речь идет об экологии. Перед Башкирии стоит задача уменьшить негативные факторы, которые возникают в ходе добычи соды.

«Отрицать этого нельзя, они копились многие годы. Не было серьезного системного подхода к их решению. Я поручаю руководству завода разработать серьезную программу, согласованную с Росприроднадзором и правительством Башкортостана. Еще одна большая задача – это сырьевая база для работы предприятия. По данным руководства компании, пока есть временной промежуток для добычи сырья из существующего месторождения. У нас есть время для того, чтобы определиться, где мы будем брать сырье. Предприятие должно уверенно смотреть в будущее в части сырьевой базы»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Глава республики отметил важность сокращения нецелевых расходов. Так, например, только закрытие московского офиса БСК позволило предприятию сэкономить 1 млрд рублей ежегодно. Еще одна важная задача – сохранение рабочих мест и повышение зарплаты.

Предприятие должно уделять и внимание решению проблем Стерлитамака, в первую очередь экологических.

«Я от управленческой команды жду интересных решений, куда дальше будет двигаться предприятие. БСК — четвертое по выручке предприятие республики и я, конечно, рад, что республика получила контроль над предприятием. Все мои усилия будут направлены на то, чтобы предприятие развивалось и двигалось вперед»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Напомним, вчера Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3 процента акций АО «Башкирская содовая компания». Ещё 11,7 процента плюс одна акция переданы в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики. Таким образом, Башкортостан получил полный контроль над предприятием.

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