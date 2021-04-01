Глава Башкирии пообещал направить все усилия на развитие БСК

«Отрицать этого нельзя, они копились многие годы. Не было серьезного системного подхода к их решению. Я поручаю руководству завода разработать серьезную программу, согласованную с Росприроднадзором и правительством Башкортостана. Еще одна большая задача – это сырьевая база для работы предприятия. По данным руководства компании, пока есть временной промежуток для добычи сырья из существующего месторождения. У нас есть время для того, чтобы определиться, где мы будем брать сырье. Предприятие должно уверенно смотреть в будущее в части сырьевой базы»

Радий Хабиров, глава Башкирии