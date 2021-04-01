Глава Башкирии пообещал направить все усилия на развитие БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с работниками БСК. В ходе встрече он заявил, что власти республики будут направлять все усилия на модернизацию предприятия и улучшения качества производства.
Также, по словам Хабирова, перед властями стоит важная проблема, которую нужно решить. Речь идет об экологии. Перед Башкирии стоит задача уменьшить негативные факторы, которые возникают в ходе добычи соды.
Глава республики отметил важность сокращения нецелевых расходов. Так, например, только закрытие московского офиса БСК позволило предприятию сэкономить 1 млрд рублей ежегодно. Еще одна важная задача – сохранение рабочих мест и повышение зарплаты.
Предприятие должно уделять и внимание решению проблем Стерлитамака, в первую очередь экологических.
Напомним, вчера Президент России Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Республики Башкортостан 38,3 процента акций АО «Башкирская содовая компания». Ещё 11,7 процента плюс одна акция переданы в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики. Таким образом, Башкортостан получил полный контроль над предприятием.