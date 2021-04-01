Ребёнок из Башкирии стал жертвой извращенца в интернете

В Оренбургской области осудили 34-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в 12 преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Как сообщает портал REGNUM, с 2014 по 2019 года мужчина находил в интернете детей от 9 до 14 лет. Он втирался к ребятам в доверие, а потом, использую психологическое давление, просил их отправить фотографии с порнографическим содержанием. После этого извращенец распространял полученные фото в интернете.
Известно, что одной из 12 жертв стал ребёнок из Башкирии. Также сотрудники правоохранительных органов выявили и другие действия, направленные «против половой неприкосновенности детей».
Извращенца осудили на 13 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.