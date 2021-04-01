В Башкирии продолжаются учения на случай паводка

В Кугарчинском районе прошли учения на случай половодья. По словам специалистов, в этом году уровень воды ожидается выше среднего. Пик придется на конец апреля, все будет зависеть от погодных условий.

На Юмагузинском гидроузле прошла тренировка. Сотрудники ГЭС, представители МЧС и Минэкологии республики рассмотрели планы эвакуации и варианты оповещения населения о надвигающейся угрозе.

Такое развитие событий возможно при резком таянии снега и одновременном выпадении осадков. По прогнозам специалистов, пик паводка придётся на конец апреля. В этом году уровень воды может превысить средние многолетние значения. На гидроэлектростанции готовы к любому развитию событий. Специалисты Юмагузинской ГЭС, представители служб по чрезвычайным ситуациям провели тренировку.

Данная тренировка проходит ежегодно. Вниз по течение Белой находится ряд населенных пунктов. ЧС не создавалось. Юрий Спиваков, подполковник внутренней службы, начальник ПЧ-84 «11-й отряд федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан»

Тренировка проходила в два этапа. Сначала рассмотрели план эвакуации и вопросы оповещения населения о надвигающейся угрозе, после проверили готовность работников к ликвидации аварийной ситуаций, а также произвели осмотр оборудования.

В этом году проведено два заседания противопаводковой комиссии. Все службы готовятся по наихудшему варианту развития событий. Кирилл Первов, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям