Жители Уфы жалуются на автосалон, завышающий цены и процентную ставку

Ожидание и реальность не совпали. Клиенты одного из автосалонов под Уфой подозревают, что зря отдали деньги за автомобили. Они считают, что цены были сильно завышены, а процентная ставка оказалась больше обещанной.
Новый автомобиль купили, но почти им не пользовались. Берегут, но не машину, а скорее себя. Кузнецовы переживают, что в какой-то момент могут не справиться с управлением. Сейчас планируют проводить экспертизу. Недавно за авто внесли первый ежемесячный платёж по кредиту. Были, мягко говоря, удивлены сумме.
Вот она, заветная процентная ставка. Распечатана на отдельном листе. Видео на телефон снято в день покупки машины. А вот и тот сотрудник. Появлению камер словно и не удивлён. Обещает уточнить стадию рассмотрения претензии Кузнецовых. Правда, фамилию недовольных клиентов мужчина даже не спрашивает.
Фамилию клиентов сотрудник всё-таки спросил. Утверждает, что по документам всё законно. Правда, на месте выясняется нюанс.
– Вы собственноручно подписались напротив каждой процентной ставки и стоимости автомобиля.
– У меня другая подпись. Посмотрите в паспорте.
Кроме претензии в адрес автосалона, вместе с юристом Кузнецовы обратились в правоохранительные органы и составляют иск в суд.
Часто в подобные ситуации попадают покупатели из соседних городов, из деревень или сёл. Не все готовы вернуться домой с пустыми руками. За юридической помощью обратились жители Белокатайского и Бурзянского районов.
Ещё один пример целевой аудитории – люди старшего возраста. Папа Эльвиры Игнатьевой купил машину в том же автосалоне. Отец платит 15 тысяч рублей ежемесячно. Пенсии не хватает, работает. К юристам пока не обращался. Времени и нервов на судебные разбирательства попросту не остаётся.
Но есть и довольные покупатели. Вот, например, одного мы встретили на входе. Мужчина отзывается положительно. Мол, как не радоваться: Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей. Но не так всё просто. Несколько дней назад этот же мужчина, по словам клиентов, был в другой роли.
Почему же мужчина так постеснялся своей профессии? Скромность, конечно, украшает. Но не в случае с ценами на автомобили.