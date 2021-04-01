Жители Уфы жалуются на автосалон, завышающий цены и процентную ставку

Ожидание и реальность не совпали. Клиенты одного из автосалонов под Уфой подозревают, что зря отдали деньги за автомобили. Они считают, что цены были сильно завышены, а процентная ставка оказалась больше обещанной.

Новый автомобиль купили, но почти им не пользовались. Берегут, но не машину, а скорее себя. Кузнецовы переживают, что в какой-то момент могут не справиться с управлением. Сейчас планируют проводить экспертизу. Недавно за авто внесли первый ежемесячный платёж по кредиту. Были, мягко говоря, удивлены сумме.

Читала, но уставшая была, пробыли там 10 часов. Как выяснилось, у нас процентная ставка 19,7%, хотя говорили 8,5%. Дина Кузнецова

Вот она, заветная процентная ставка. Распечатана на отдельном листе. Видео на телефон снято в день покупки машины. А вот и тот сотрудник. Появлению камер словно и не удивлён. Обещает уточнить стадию рассмотрения претензии Кузнецовых. Правда, фамилию недовольных клиентов мужчина даже не спрашивает.

Фамилию клиентов сотрудник всё-таки спросил. Утверждает, что по документам всё законно. Правда, на месте выясняется нюанс.

– Вы собственноручно подписались напротив каждой процентной ставки и стоимости автомобиля.

– У меня другая подпись. Посмотрите в паспорте.

Кроме претензии в адрес автосалона, вместе с юристом Кузнецовы обратились в правоохранительные органы и составляют иск в суд.

Мы считаем, заблуждение. Люди могут рассчитывать на закон «О защите прав потребителя», поскольку мои доверители являются слабой стороной. Я думаю, что можно рассчитывать на положительный исход данного дела. Марат Денекиев, юрист

Часто в подобные ситуации попадают покупатели из соседних городов, из деревень или сёл. Не все готовы вернуться домой с пустыми руками. За юридической помощью обратились жители Белокатайского и Бурзянского районов.

Ещё один пример целевой аудитории – люди старшего возраста. Папа Эльвиры Игнатьевой купил машину в том же автосалоне. Отец платит 15 тысяч рублей ежемесячно. Пенсии не хватает, работает. К юристам пока не обращался. Времени и нервов на судебные разбирательства попросту не остаётся.

Сказали написать расписку, что клиент находится в здравом уме, подписывая это все. Угрожали, что если не подписать, не дадут машину и деньги не вернут. Эльвира Игнатьева

Но есть и довольные покупатели. Вот, например, одного мы встретили на входе. Мужчина отзывается положительно. Мол, как не радоваться: Hyundai Solaris за 450 тысяч рублей. Но не так всё просто. Несколько дней назад этот же мужчина, по словам клиентов, был в другой роли.

Этот человек, сказавший, что взял Solaris за 450 тысяч, и брал претензию у нас. Дина Кузнецова