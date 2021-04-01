В Уфе женщине разбило голову льдом с крыши

В Уфе куски льда упали на голову проходящей женщине. Об инциденте сообщают пользователи соцсетей. Автор поста комментирует, что лед сошел с крыши дома по улице Правды.

На видеозаписи видно, что осколки разбросаны на большой площади рядом с одним из подъездов. А у жительницы Уфы разбита голова и идет кровь, но сама она в сознании.