В Уфе женщине разбило голову льдом с крыши

В Уфе куски льда упали на голову проходящей женщине. Об инциденте сообщают пользователи соцсетей. Автор поста комментирует, что лед сошел с крыши дома по улице Правды.
На видеозаписи видно, что осколки разбросаны на большой площади рядом с одним из подъездов. А у жительницы Уфы разбита голова и идет кровь, но сама она в сознании.
В Управлении гражданской защиты города пояснили, что 30-летняя уфимка бригадой скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение. После оказания помощи ее отпустили домой. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.