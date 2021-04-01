В БашРТС объяснили, почему жители Уфы оплачивали отопление за институт

Уфимцы два года платили за тысячи чужих квадратных метров. Три этажа в многоквартирном доме принадлежат Уральскому институту. Но почему-то отопление этих помещений легло на собственников квартир, живущих по соседству. Каждый месяц БашРТС делил расходы между жильцами. О таких прибавках уфимцы узнали случайно.
Арифметика жизни. В этом уравнении одно неизвестное. Как прожить на оставшуюся сумму? А обеспечивать приходится не только себя. На свою небольшую пенсию Насима Габдрахимовна, оказывается, содержит совершенно чужих ей людей. Как и десятки других жильцов дома. А выяснилось это, когда жители уже были не в силах отдавать по 5 тысяч за тепло и решили разобраться, за что же они платят.
В то время как у самих жильцов уже накопились долги. Денег на оплату счетов не хватает. Многие еще платят ипотеку. Узнав об этажах-нахлебниках, жильцы обратились в БашРТС с вопросом, как такое произошло. В компании пояснили: ошибка возникла в 2019 году, когда жителей республики, ранее имевших договорные отношения с управляющими компаниями, переводили на прямые договоры.
Как росли цены на отопление, жильцы могут отследить месяц за месяцем. Одна из пенсионерок сохранила все квитанции и вела учёт аж с 2015.
Сотрудники управляющей компании, приехавшие на очередную встречу с жильцами, заявили: о нестыковке они уже сообщали в БашРТС. Почему же тогда два года деньги забирали из кошельков жителей? Недавно институт наконец отправил обращение о заключении договора.
Сейчас все эти нюансы необходимо будет выяснить комиссии. Специалисты провели обследование дома.
То есть пока неизвестно, вернутся ли уплаченные деньги жителям обратно. Договор у института с БашРТС еще не заключен. А это значит, что жильцы продолжают оплачивать чужое тепло, когда даже своё едва по карману.