В БашРТС объяснили, почему жители Уфы оплачивали отопление за институт

Уфимцы два года платили за тысячи чужих квадратных метров. Три этажа в многоквартирном доме принадлежат Уральскому институту. Но почему-то отопление этих помещений легло на собственников квартир, живущих по соседству. Каждый месяц БашРТС делил расходы между жильцами. О таких прибавках уфимцы узнали случайно.

Арифметика жизни. В этом уравнении одно неизвестное. Как прожить на оставшуюся сумму? А обеспечивать приходится не только себя. На свою небольшую пенсию Насима Габдрахимовна, оказывается, содержит совершенно чужих ей людей. Как и десятки других жильцов дома. А выяснилось это, когда жители уже были не в силах отдавать по 5 тысяч за тепло и решили разобраться, за что же они платят.

Занимают первые 3 этажа, на всех жильцов до 9 этажа эта сумма делится. Там уже такие суммы накопились с 2019 года. Марина Токарева, жительница дома № 7/2 по ул. С. Вострецова

В то время как у самих жильцов уже накопились долги. Денег на оплату счетов не хватает. Многие еще платят ипотеку. Узнав об этажах-нахлебниках, жильцы обратились в БашРТС с вопросом, как такое произошло. В компании пояснили: ошибка возникла в 2019 году, когда жителей республики, ранее имевших договорные отношения с управляющими компаниями, переводили на прямые договоры.

Институт не заключил прямые договоры, поэтому платят жильцы. Но это ведь не наше упущение. Марина Токарева, жительница дома № 7/2 по ул. С. Вострецова

Как росли цены на отопление, жильцы могут отследить месяц за месяцем. Одна из пенсионерок сохранила все квитанции и вела учёт аж с 2015.

Сотрудники управляющей компании, приехавшие на очередную встречу с жильцами, заявили: о нестыковке они уже сообщали в БашРТС. Почему же тогда два года деньги забирали из кошельков жителей? Недавно институт наконец отправил обращение о заключении договора.

Единственный вопрос возник относительно этого письма – не сходится площадь института. Александр Кульцук, заместитель директора управляющей компании «УЖХ Калининского района г. Уфы»

Сейчас все эти нюансы необходимо будет выяснить комиссии. Специалисты провели обследование дома.

После обследования можно будет говорить о возможности или невозможности перерасчета. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»