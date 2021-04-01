Индексация пенсий и подорожание сигарет: что изменится в России с 1 апреля?

Повышение детских пособий, индексация социальных пенсий и новые правила сдачи экзамена на водительские права. В апреле вступают в силу новые законы и нормы. Как изменится наша жизнь с сегодняшнего дня?

Разные семьи, разный отныне и размер детского пособия. От 5 до 10 тысяч рублей. Выплаты детям от 3 до 7 лет отныне напрямую зависят от доходов взрослых. В основе расчета – региональный прожиточный минимум, а вернее его половина – это базовая ставка. Если вместе с пособием семья остается за чертой бедности, то плюсуется 75 процентов. Если и в этом случае среднедушевой доход не дотягивает до минимальной планки, то выплата удваивается. И вот еще одно новшество: если в собственности родителей – элитное авто и лишняя квартира, то пособие ребенку отменяется.

При наличии в семье более двух квартир или двух машин более 250 лошадиных сил право на данную выплату будет отсутствовать. Ольга Кабанова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

При этом родители должны быть трудоустроены или получать пенсию или стипендию. Как исключение – стоять на учёте в центре занятости. Подать заявление с 1 апреля можно через портал Госуслуги, а также в отделениях МФЦ и учреждениях соцподдержки населения. С 1 апреля больше начнут начислять и социальные пенсии, индексация составит 3,4%. Их получатели – те, кто потерял кормильца, люди с инвалидностью, а также те, кто не дотянул по стажу до страховой пенсии.

По новым правилам с 1 апреля начнут принимать экзамены на водительские права. Автодрома не будет, после теории сразу выезжаешь в город. Вместо инструктора с автошколы – рядом отныне инспектор ГИБДД, на заднем сиденье могут быть и другие сдающие, чтобы не было соблазна предложить купить права. К слову, экзамен отныне может обойтись в копеечку. За аварию даже человека без прав заставят заплатить.

Меняется и система начисления штрафных баллов в зависимости от уровня аварийности. А вот за грубые ошибки несостоявшийся водитель с пометкой «не сдал», сразу будет отправлен домой – к примеру, если не пристегнет перед началом движения ремень безопасности или достанет телефон. Таким за рулем не место.

С 1 числа в России подорожают сигареты. Теперь есть понятие «единая минимальная цена». В основе формулы – ставка акциза, НДС и повышающий коэффициент. В этом году минимальный ценник должен быть 107 рублей 78 копеек за пачку.