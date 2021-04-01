Тур и новые контракты: игрок «Салавата Юлаева» рассказал о новостях клуба

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» ведет переговоры с нападающим Владимиром Жарковым. У самого игрока большое желание остаться в Уфе. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту телеканала БСТ во время прямого эфира в «Инстаграм» в аккаунте sportbst.

Кроме того, Жарков рассказал о том, что проблемы с мотивацией, в том числе финансовой, в плей-офф не было. Игрок поделился информацией, что клуб продлил контракт с Григорием Паниным.