Тур и новые контракты: игрок «Салавата Юлаева» рассказал о новостях клуба

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» ведет переговоры с нападающим Владимиром Жарковым. У самого игрока большое желание остаться в Уфе. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту телеканала БСТ во время прямого эфира в «Инстаграм» в аккаунте sportbst.

Кроме того, Жарков рассказал о том, что проблемы с мотивацией, в том числе финансовой, в плей-офф не было. Игрок поделился информацией, что клуб продлил контракт с Григорием Паниным.

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Сейчас команда мастеров находится в Уфе, по республике организован тур «Моя родная команда». Хоккеисты уже побывали в Стерлитамаке, завтра мероприятие с болельщиками состоится на «Уфе-Арене». 6 апреля – в Туймазах и 8 числа – в Ишимбае.

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