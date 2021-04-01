В Уфе прошел второй этап Международных зимних игр УГНТУ-2021

За победу боролись 4 коллектива студентов из разных стран, гости из Медицинского университета и команда ректора УГНТУ Олега Баулина. Участники проходили спортивную эстафету. Она включала в себя горнолыжный спуск и бег в гору.

Двое членов команды скатывались вниз на горных лыжах, а двое должны были бежать наверх. Горнолыжники падали, кроссмены увязали в снегу.

Результат в этом смешанном виде спорта у ребят получше оказался, чем в беговых лыжах. Особенно за счет беговой составляющей, когда надо было бежать в гору. Я так понимаю, что нас сегодня выиграли. Олег Баулин, ректор УГНТУ

Среди горнолыжников победу одержал ректор УГНТУ Олег Баулин, но даже его успех не смог вывести команду ректората на первое место. В общем зачете победил коллектив «Интер-2», за который выступали спортсмены из африканских стран. На второй строчке – БГМУ. На третьем месте ректорат Нефтяного университета.