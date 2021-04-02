В Уфе пропала без вести 16-летняя Мадина Хакимова

В столице Башкирии пропала без вести 16-летняя Мадина Хакимова. 17 марта девочка ушла из дома и не вернулась. Ориентировка появилась на официальном сайте МВД.
Приметы: плотное телосложение, рост около 160-165 см, темные длинные волосы, на вид около 16 лет. В день исчезновения она была одета в куртку черного цвета, темные джинсы и кроссовки.
Поисками Мадины Хакимовой занимаются волонтеры. Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (937) 839 93 00, 8 (917) 766 26 13 или 02.
Фото: пресс-служба МВД Башкирии.