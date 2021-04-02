Жительницу Башкирии убил сын подруги после отказа от интимной близости

В ноябре 2018 года в селе Бурибай Хайбуллинского района без вести пропала 44-летняя женщина. Её исчезновение оставалось загадкой более двух лет, пока следы не привели полицию к подруге пропавшей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, вещи пропавшей были найдены под мостом в селе. Тогда полиция поняла, что исчезновение женщины имеет криминальный характер. После долгого восстановления хода событий, выяснилось, что в злополучный день сельчанка гостила у подруги.

Сама подруга пропавшей утверждала, что они провели вместе вечер, а потом женщина уехала с неким другом. Эту версию подтверждал и сын сельчанки. Но вскоре выяснилось, что в тот вечер женщина так и не покинула дом подруги.

27-летний сын сельчанки сознался в том, что произошло в тот таинственный вечер. Женщина общалась с подругой, но в какой-то момент хозяйка дома решила пойти спать. 27-летний сын и 44-летняя женщина остались наедине – парень начал принуждать сельчанку вступить с ним в интимную связь. Но женщина отказала молодому человеку, тогда он задушил её прямо на своём диване.

Утром мама парня решила помочь сыну скрыть преступление. Они спрятали тело убитой сначала в сарай, а потом отвезли на санях на свалку у окраины деревни.

Молодой человек дал чистосердечные показания и указал на место «захоронения» тела.

Полицейскими и следователями тело потерпевшей обнаружено. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. По факту убийства Сибайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело. Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и ОМВД России по Хайбуллинскому району продолжается оперативное сопровождение уголовного дела. пресс-служба МВД по РБ