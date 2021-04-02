Жительницу Башкирии убил сын подруги после отказа от интимной близости

В ноябре 2018 года в селе Бурибай Хайбуллинского района без вести пропала 44-летняя женщина. Её исчезновение оставалось загадкой более двух лет, пока следы не привели полицию к подруге пропавшей.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, вещи пропавшей были найдены под мостом в селе. Тогда полиция поняла, что исчезновение женщины имеет криминальный характер. После долгого восстановления хода событий, выяснилось, что в злополучный день сельчанка гостила у подруги.
Сама подруга пропавшей утверждала, что они провели вместе вечер, а потом женщина уехала с неким другом. Эту версию подтверждал и сын сельчанки. Но вскоре выяснилось, что в тот вечер женщина так и не покинула дом подруги.
27-летний сын сельчанки сознался в том, что произошло в тот таинственный вечер. Женщина общалась с подругой, но в какой-то момент хозяйка дома решила пойти спать. 27-летний сын и 44-летняя женщина остались наедине – парень начал принуждать сельчанку вступить с ним в интимную связь. Но женщина отказала молодому человеку, тогда он задушил её прямо на своём диване.
Утром мама парня решила помочь сыну скрыть преступление. Они спрятали тело убитой сначала в сарай, а потом отвезли на санях на свалку у окраины деревни.
Молодой человек дал чистосердечные показания и указал на место «захоронения» тела.
Фото: МВД по РБ.