В Уфе перекроют движение транспорта по улице Набережной

3 апреля в Уфе будет ограничено движение транспорта на одной из улиц города. Об этом сообщает администрация города.
Движение ограничат по улице Набережной на отрезке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской. Запрет на передвижение транспорта продлиться с 09:00 до 17:00.
Временное ограничение движения связано с реконструкцией моста через реку Белую. Администрация Уфы просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным трудностям и использовать объездные пути.
Фото: Администрация г. Уфы.