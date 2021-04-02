В Уфе перекроют движение транспорта по улице Набережной

3 апреля в Уфе будет ограничено движение транспорта на одной из улиц города. Об этом сообщает администрация города.

Движение ограничат по улице Набережной на отрезке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской. Запрет на передвижение транспорта продлиться с 09:00 до 17:00.

Временное ограничение движения связано с реконструкцией моста через реку Белую. Администрация Уфы просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным трудностям и использовать объездные пути.